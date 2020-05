Ist Till Adam seiner Hanna Annika nach der Sendung etwa erneut fremdgegangen? Schon vor der Teilnahme bei Temptation Island zeigte der Flensburger trotz der Beziehung mit der Blondine großes Interesse an einer anderen Frau. Auf der Insel der Versuchung wollte sich das einstige Paar daraufhin seine Treue beweisen. Was beim großen Lagerfeuer mit einem Antrag wie ein Happy End aussah, entwickelte sich nach der TV-Aufzeichnung in eine ganz andere Richtung – das Couple trennte sich. Jetzt brachte Hanna neue Details ans Licht!

"Es sind viele Sachen passiert, die ich gar nicht aussprechen mag", erklärte Hanna jetzt in ihrer Instagram-Story. Nach dem Finale der Kuppelshow waren für die Studentin noch einige Fragen offen – zur endgültigen Klärung sollte es jedoch nie kommen: "Dann kam schon wieder die nächste Enttäuschung", erzählte die 21-Jährige. Der Blondine sei schnell klar geworden, dass sich der Ex-Love Island-Kandidat nach seinem ersten Seitensprung nicht grundlegend geändert hatte. "Ich hab mich getrennt, weil ich einfach zu doll enttäuscht war", erklärte Hanna.

Die Zeit nach dem Liebes-Aus verbrachte Hanna bei ihrer Schwester in Bayern und besuchte sogar "Temptation Island"-Kandidatin Michelle in Österreich. Dorthin reiste ihr Till hinterher und überraschte die Beauty: "Er hat gesagt, er möchte es noch mal mit mir versuchen und ich hab ihm mal wieder verziehen", gestand die Flensburgerin. Doch auch der zweite Anlauf scheiterte durch einen weiteren Vorfall. "Man ist irgendwann einfach so verletzt und enttäuscht, dass es einfach nicht mehr geht", zieht Hanna nun einen endgültigen Schlussstrich.

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, bekannt aus "Temptation Island" 2020

Instagram / tilladam23 Till Adam, "Temptation Island"-Kandidat

TVNOW Hanna und Till beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island"



