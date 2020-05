Sie gehen wieder getrennte Wege! Lucy (21) kämpfte in diesem Jahr um den Titel Germany's next Topmodel 2020. Auf dieser Reise wurde die Transgender-Frau vor allem von ihrem Freund Mirko unterstützt, der stets hinter ihr stand und ihr bei allem den Rücken stärkte. Doch nun verkündet die Beauty ihren Fans eine traurige Nachricht: Sie und Mirko sind schon länger kein glückliches Paar mehr!

Das erzählt die 21-Jährige ihren Fans jetzt in ihrer Instagram-Story. "Ich bin seit geraumer Zeit nicht mehr mit meinem Freund zusammen. Ich bin langsam in der Lage, darüber zu sprechen, weil es mir die letzten Wochen echt nicht gut ging", offenbart die GNTM-Schönheit ihren Followern. Die Trennung habe eine ganze Zeit an ihr genagt – so langsam gehe es ihr aber besser.

"Ich merke dennoch immer wieder an bestimmten Punkten, dass ich noch damit zu kämpfen habe. Es sitzt doch tiefer", erzählt Lucy ihrer Community weiter. Seit dem Liebes-Aus würde sie nicht gut schlafen und habe Albträume. "Ich verarbeite es, aber nicht sehr schnell", so die Blondine weiter. Die laufenden Proben zum "Germany's next Topmodel"-Finale würden sie aktuell aber gut ablenken.

Instagram / lucy.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Lucy und ihr Freund Mirko

Instagram / lucy.gntm2020.official Marie, Lucy, Lijana und Larissa, Kandidatinnen bei GNTM 2020

Instagram / lucy.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Lucy



