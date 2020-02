Endlich zeigt Lucy ihren Herzbuben! Die Transgender-Frau kämpft aktuell um die Erfüllung ihres großen Traums: Sie will Germany's next Topmodel werden! Unterstützt wird sie auf diesem steinigen Weg von ihrem Freund Mirko, den das Model vor einem Jahr kennengelernt hat. Zwar schwärmte Lucy bereits von ihrem Liebsten, zu Gesicht bekam man den 25-Jährigen aber noch nicht. Bis jetzt: Im Netz präsentierte die Hessin nun stolz ein erstes Pärchenfoto!

Diesen beiden sieht man ihr Glück an! In ihrer Instagram-Story stellte sich Lucy den neugierigen Fragen ihrer Fans und die waren natürlich höchst interessiert an der Beziehung der 21-Jährigen. Auf die Frage, ob sie ein Foto von sich und ihrem Freund teilen könne, gab es prompt eine süße Antwort. Kommentarlos zeigte das Nachwuchsmodel ein Selfie. Während Lucy darauf zufrieden in die Kamera lächelt, schmiegt sich Mirko lächelnd an ihre Schulter.

Mit Mirko hat die Studentin jemanden gefunden, der sie so nimmt, wie sie ist. Auch dass sie noch nicht ihre geschlechtsangleichende OP hatte, macht ihrem Partner nichts aus, wie sie auf eine weitere Frage hin bekannt gab: "Für mich ist die OP ein Muss. Ihm ist es egal, ob ich sie mache oder nicht." Auch gegenüber Promiflash versicherte Lucy bereits: "Mein Freund Mikro hatte absolut kein Problem damit, dass ich Transgender bin, und hat mich von Anfang an als Mensch gemocht und akzeptiert."

Instagram / lucy.gntm2020.official Lucy, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

Instagram / lucy.gntm2020.official Marie, Lucy, Lijana und Larissa, Kandidatinnen bei GNTM 2020

Instagram / lucy.gntm2020.official Lucy, GNTM-Kandidatin 2020

