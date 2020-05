Stehen bei Till Adam und seiner Partnerin Hanna Annika etwa doch nicht alle Zeichen auf Happy End? Gerade erst testete das Paar seine Treue auf Temptation Island. Vor allem Till wollte die seiner Partnerin nach einem Seitensprung in der Vergangenheit beweisen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten riss sich der Ex-Love Island-Kandidat während der Show noch einmal zusammen und machte seiner Hanna beim Wiedersehen am Lagerfeuer sogar einen Antrag. Während der Show wird klar, was aus den beiden geworden ist – und ganz so rosig scheint es bei Till und Hanna aktuell nicht auszusehen!

Achtung, Spoiler!

Heute Abend erfahren die Fans von "Temptation Island" bei "Was danach geschah" auf RTL, wie es mit den Paaren nach Ende der Dreharbeiten weitergegangen ist. Und vor allem der Status bei Till und Hanna dürfte viele Fans überraschen. Von Hochzeitsplanung scheint keine Rede zu sein. Unter Tränen gesteht Hanna: "Richtig glatt lief das nicht immer bei uns. Im Moment ist es auch ein bisschen schwierig. Wir haben aktuell, was heißt Pause, aber wir sind momentan schon ein bisschen auf Abstand gegangen, weil bei Till privat auch einiges vorgefallen ist, was seine Familie angeht." Kurz nach den Dreharbeiten habe der seine Großeltern verloren und sich – statt mit Hanna – mit seinen Kumpels beim Feiern abgelenkt. "Ich möchte für ihn da sein, was aber schwierig ist, wenn er feiern geht und ich nicht mal weiß, wo er ist. Was soll ich da denken", versucht Hanna zu erklären. Till gesteht: "Ich kann damit momentan schlecht umgehen und bin vielleicht manchmal nicht der Mensch, der ich für Hanna sein sollte."

Der Frauenversteher der Staffel, Eugen Lopez, wird zum Gespräch ebenfalls zugeschaltet, da er während der Dreharbeiten auch für Hanna immer ein offenes Ohr hatte. Er sieht in der Beziehung der beiden eindeutig keine Zukunft mehr, wie er Moderatorin Angela Finger-Erben (40) klarmacht: "Man sieht, dass die kein Team sind. Ich finde das sehr schwierig, ob da überhaupt weiterhin eine Zukunft bestehen kann." Wie es mit den beiden weitergeht, ist selbst der Blondine in diesem Moment noch nicht klar. "Ich hoffe, dass es irgendwann wieder besser läuft. Wir wissen beide gerade nicht, wie wir mit der Situation umgehen sollen", schließt sie ab.

TVNOW Eugen, Hanna, Till und Moderatorin Angela Finger-Erben

TVNOW / Frank Fastner Hanna und Till, Kandidaten bei "Temptation Island" 2020

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, "Temptation Island"-Kandidat



