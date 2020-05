Schafft es Samara Alessa, sich bei The Mole zurück ins Spiel zu kämpfen? Eigentlich hatte die 32-Jährige schon mit der TV-Show abgeschlossen. Sie wusste am wenigsten über den Maulwurf und saß schon im Taxi Richtung Flughafen, als Moderator Alec Völkel (48) ihr erklärte, dass sie noch eine zweite Chance bekommt – der Haken an der Sache: Sie ist auf die Hilfe ihrer Mitstreiter angewiesen und nicht alle ziehen mit...

Um das Rätsel zu lösen, müssen alle Teilnehmer eine persönliche Frage beantworten. Während viele Samara ohne Zögern unterstützen, scheinen Aaron Koenigs, Paula Krämer und Martin Borgmeier die Zusammenarbeit zu verweigern. "Bei 'The Mole' geht es darum, ins Finale zu kommen. Wenn wir nicht weniger werden, geht das nicht", erklärt Letzterer sein Verhalten. "Ich muss ehrlich sagen, ich war einer der wenigen, die gehadert haben. Also ich mag Samara und mir tat das auch leid. Aber ich bin, was Mitgefühl angeht, immer etwas zu groß aufgestellt und hier kann mich das auch behindern", stellt Aaron klar.

Letztendlich verraten aber auch die drei Zweifler ihre Lösungen. Damit ermöglichen sie nicht nur Samaras Comeback, sondern stocken auch das Preisgeld um 1.500 Euro auf. Trotzdem macht Martin kein Geheimnis daraus, dass er Samara nur ungern wieder aufnimmt. "Irgendwann müssen wir uns eben dezimieren", betont er.

Anzeige

Instagram / paulakraemer Fitness-Influencerin Paula Krämer

Anzeige

Instagram / aaronkoenigs TV-Darsteller Aaron Koenigs

Anzeige

© SAT.1 / Florentin Becker - BECKER FILMS / Florentin Becker Kandidat Martin bei einer "The Mole"-Challenge



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de