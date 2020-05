Jetzt enthüllt Pamela Reif (23) mehr intime Details! Die Influencerin, die sich vor allem durch ihre Home-Workouts einen Namen gemacht hat, enthüllte zuletzt schon ihrem Podcast ein paar sehr private Geheimnisse. Nicht nur listete sie ihre Ex-Freunde chronologisch auf, sondern sprach auch über ihr erstes Mal. Nun legt die fitte Blondine nach und gibt preis: Zur Verhütung verzichte sie auf die Pille!

In ihren Instagram-Storys hat die Fitness-Queen ihren Followern die Gelegenheit geboten, ihr fünf persönliche Fragen zu stellen. Ein Fan wollte wissen, ob sie momentan Single sei – was Pamela bejahte. Danach erkundigte sich ein User, ob sie die Anti-Baby-Pille nehmen würde. Die unmissverständliche Antwort war ein vehementes Kopfschütteln der Schönheit. "Nein, habe ich noch nie gemacht! Ich würde meinen wertvollen Körper nie mit Hormonen irritieren – nur, damit ein Mann kein Kondom benutzen muss. Sorry!", erklärt Pamela ernst.

In der Mini-Q&A-Runde verriet die Karlsruherin auch, warum sie sich noch nie mit einem Partner gezeigt hat. "Ich liebe es, mein Leben zu teilen, aber einige Dinge sind dazu bestimmt, ein Geheimnis zu bleiben", gesteht die 23-Jährige augenzwinkernd.

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif in Karlsruhe im Mai 2020

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif in Bardolino im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im Februar 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de