Gianluca Vacchi hält seine Follower in Sachen Familienzuwachs auf dem Laufenden! Eigentlich ist der gebürtige Italiener als tanzender Millionär im Netz berühmt geworden – nun wird er vielleicht demnächst auch ein Daddy-Influencer. Vor rund einer Woche machten der Geschäftsmann und seine Freundin Sharon Fonseca öffentlich, dass sie demnächst Eltern werden. Die wachsende Babykugel seiner 27 Jahre jüngeren Partnerin dokumentiert Gianluca seitdem fleißig auf Social Media!

Vor wenigen Tagen verschlug es das Paar von Miami in die Heimat des 52-Jährigen: In Bologna lassen sie es sich nicht nur zu zweit so richtig gut gehen: "Wir vier genießen einen wunderschönen Sonntag", kommentierte die Netzbekanntheit einen Schnappschuss auf Instagram und spielte damit auf das Baby und den Labrador Olaf an, der ebenfalls auf dem Foto zu sehen ist. Sharons Babybauch ist auf dem Bild schon gut sichtbar – und Gianluca scheint sich darüber zu freuen: Lächelnd streichelt er ihren Bauch.

Den neuesten Pics auf seinem Social-Media-Account nach zu urteilen, ist Gianluca offenbar über die Schwerenöter-Phase in seinem Leben hinweg. Im vergangenen August stand er noch mächtig in der Kritik, nachdem er in einem Web-Clip vier Frauen zum Beat eines Songs auf den Hintern geklatscht hatte. Derartige Aufnahmen sind nun romantischen Pics gewichen, in denen offenbar nur noch Gianlucas Sharon eine Rolle spielt.

Instagram / gianlucavacchi Sharon Fonseca und Gianluca Vacchi im Mai 2020

Instagram / gianlucavacchi Sharon Fonseca und Gianluca Vacchi

Instagram / gianlucavacchi Gianluca Vacchi, Social-Media-Star



