Deutschland ist wieder um einen YouTube-Star reicher – Melina Sophie (24) ist zurück! Vor mittlerweile dreieinhalb Jahren fasste die Webvideo-Produzentin den Entschluss, nach Island auszuwandern. In der Nähe von Reykjavik kaufte sich die 24-Jährige ein Haus und schaffte sich mit der Zeit auch zwei Hunde und zwei Katzen an. Zuletzt war Melina allerdings wegen einer heftigen Blutvergiftung schon gezwungen, einen Deutschland-Aufenthalt zu verlängern, jetzt will sie nicht mehr zurück auf die Insel: Warum sie mit ihrem Traum auszuwandern abgeschlossen hat, verriet sie jetzt im Netz!

Im Februar musste Melina wegen eines Tattoos an der Hand in eine Klinik – das Tintenbild ließ sie sich hierzulande stechen. Nachdem die Wunde verheilt war, sei sie kurz nach Island zurückgeflogen: "Für mich hat irgendwas in den drei Tagen Klick gemacht und ich hab gesagt, es hat keinen Sinn, ich muss zurück nach Deutschland." Der Grund sei unter anderem, dass sie ihre deutschen Freunde und ihre Familie vermisse, wie sie in ihrem neuen YouTube-Video verriet. "Ich werde nie mit Island abschließen. Island ist immer meine zweite Heimat, aber besser meine zweite, als meine erste", stellte die Blondine schließlich fest.

Auch ihre beiden Hunde haben den Umzug mittlerweile überstanden, nur von ihren Katzen habe sich Melina trennen müssen. Vor eineinhalb Jahren wollte die gebürtige Mindenerin schon einmal den Rückzug nach Deutschland wagen. Dann habe sie aber ihre Ex-Freundin Helga kennengelernt und die Entscheidung überworfen. Nun sind sie und die Isländerin getrennt, verstehen sich aber noch gut: "Helga und ich sind immer noch befreundet, wir sind aber nicht mehr zusammen. Da ist auf jeden Fall alles easy." Einen Besuch wolle Melina ihren Freunden abstatten, sobald das wieder möglich ist.

Anzeige

Instagram / melinasophie Melina Sophie im März 2020

Anzeige

Instagram / melinasophie Melina Sophie mit ihren beiden Hunden

Anzeige

Instagram / helgagud Melina Sophie mit ihrer Freundin Helga im November 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de