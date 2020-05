Joey Heindle (27) schwebt seit über einem Jahr wieder auf Wolke sieben – und zwar mit Eiskunstläuferin Ramona Elsener. Für die gebürtige Schweizerin brach er sogar alle seine Zelte in Deutschland ab und zog in ihre Heimat. Auch in Sachen Zukunft hat der DSDS-Star schon klare Vorstellungen: Er will seine Ramona auf jeden Fall heiraten. Allerdings steht der Hochzeit noch etwas im Weg – Joey ist noch immer mit seiner Ex Justine Dippl verheiratet.

Wie der ehemalige Dschungelcamp-Gewinner jetzt im Gespräch mit Promiflash verriet, hätte die Scheidung eigentlich schon im vergangenen Monat durch sein sollen. Aber wegen der aktuellen Lage verzögert sich das noch. "Das kotzt mich richtig an", gab er zu. So hat er aber Gelegenheit, seine "ganzen alten Sachen aufzuräumen". Und außerdem hätten er und seine bessere Hälfte ja auch noch Zeit.

Auch wenn Joey und Justine mehrere Jahre lang ein Paar waren, erwähnt der Sänger seine erste Ehe in seinem Buch "Joey Heindle – die Biografie" mit keinem Wort. Promiflash erklärte er auch, warum: "Man muss da keine alten Wunden aufreißen. [...] Ich wollte dazu einfach kein Statement abgeben, weil, es gibt gewisse Sachen, die müssen die Leute nicht wissen."

Instagram / joeyheindle Ramona Elsener und Joey Heindle

Instagram / joeyheindle Der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat Joey Heindle

Dirk Zengel/ActionPress Joey Heindle und Justine beim "ZDF-Fernsehgarten" in Mainz



