Joey Heindle (26) und Ramona Elsener schweben seit März im siebten Himmel der Liebe! Der ehemalige DSDS-Star hat in der Eistänzerin nach seiner gescheiterten Ehe mit Justine Dippl offenbar seine Herzdame gefunden – und ihr Glück sieht man den beiden auch an. Die Turteltauben können kaum die Finger voneinander lassen. Mit Promiflash hat Joey nun über seine Scheidung und eine mögliche weitere Hochzeit geplaudert.

"Ich sag mal, ich will auf jeden Fall noch mal in meinem Leben heiraten, auf jeden Fall auch mein Schatzilein. Ich fühle das richtig, dass das eine gute Sache ist, dass es perfekt ist. Sie ist einfach der Hammer", schwärmt der Sänger von Ramona. Sofort könne er ihr das Jawort aber nicht geben, denn der Scheidungsprozess mit Justine dauere noch an.

Joey und Ramona haben neben der Heirat noch weitere große Pläne für die gemeinsame Zukunft, wie der Fernsehstar im Promiflash-Gespräch verkündet: "Wir wollen ein Haus bauen und das eventuell auch vom TV begleiten lassen – vielleicht nächstes Jahr." Und wie sieht es mit der Familienplanung aus? ”Eins nach dem anderen. Wir haben gesagt, wenn wir wirklich mal ein Haus haben, dann denken wir an Kinder", verrät der 26-Jährige mit einem Lächeln.

Instagram / ramonaelsener Ramona Elsener im August 2019

Instagram / ramonaelsener Joey Heindle und Ramona Elsener im Juli 2019

Instagram / ramonaelsener Ramona Elsener und Joey Heindle im Juni 2019

