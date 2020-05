Wer ist im Netz der große Sieger? Am Freitag endet die 13. Staffel von Let's Dance – ins Finale haben es Artistin Lili Paul-Roncalli (22), Sänger Luca Hänni (25) und Sportkletterer Moritz Hans geschafft. Aber in Bezug auf ihre Social-Media-Präsenz haben auch andere Promis von ihrer Teilnahme an der Tanzshow profitiert und konnten ihre Social-Media-Community vergrößern. Aber wer hat im Verlauf der aktuellen Ausgabe am meisten Follower auf Instagram dazu gewonnen?

Der erste Platz dürfte die wenigsten überraschen – dort befindet sich Wendler-Freundin Laura Müller (19). Laut RTL folgen ihr inzwischen 130.000 User mehr, damit hat sie nun statt 427.000 Abonnenten 557.000 Follower. Auch Komikerin Ilka Bessin (48) geht als große Gewinnerin hervor: Während sie sich vor "Let's Dance" kaum mit Instagram und Co. beschäftigte, folgen ihr mittlerweile rund 123.000 Fans auf der Foto- und Videoplattform. Auf dem dritten Platz landet eine Finalistin: Lili! Die Insta-Community der Zirkusakrobatin wuchs von ungefähr 13.800 Follower auf stolze 111.000.

Trotz dieser Zahl ist Social Media für die 22-Jährige noch ungewohntes Terrain: "Ich bin nicht ganz so aktiv wie meine Kollegen auf Instagram, aber ich gebe mir Mühe, immer mehr zu zeigen", sagte sie dazu im Interview. Wer ist euer Netz-Liebling? Stimmt ab!

Instagram / https://www.instagram.com/lauramuellerofficial/ Laura Müller im April 2020

Instagram / ilkabessin Ilka Bessin, März 2020

Instagram / lillypaul Lili Paul-Roncalli in New York



