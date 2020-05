Wie findet Mike Heiter die Outfits seiner Freundin? Elena Miras (28) postet im Netz neben Bildern von ihrer Tochter Aylen immer wieder auch Fotos von sich – am liebsten in knappen Outfits. Längst nicht alle User können verstehen, warum sich eine Mutter so freizügig im Netz zeigt. Die Love Island-Bekanntheit kassiert deshalb regelmäßig Kritik. Viel wichtiger dürfte es für Elena jedoch sein, was ihr Liebster von ihrem sexy Look hält – und das verriet sie nun in einem Interview.

"Der weiß immer Bescheid, also wir sprechen uns auch ab. Aber der hat nichts dagegen, wenn ich so rumlaufe, der kennt mich so, der unterstützt mich", plauderte die Das Sommerhaus der Stars-Gewinnerin aus dem Jahr 2019 gegenüber RTL aus. Es sei ohnehin nicht so, dass sie sich freizügig anziehe, um anderen zugefallen. "Ich ziehe mich so an, weil ich mich so wohlfühle – und das ist am wichtigsten", betonte Elena.

Doch sollte Mike ein Problem mit ihren knapp geschnittenen Outfits habe, dann würde die 28-Jährige ihre Kleiderwahl überdenken. Und noch eine wichtige Person könnte in Zukunft Einfluss auf Elenas Garderobe haben – Ayleen: "Wenn meine Tochter mir sagen würde: 'Mama, du hast jetzt ein gewisses Alter, so darfst du dich nicht mehr kleiden', oder 'Mir gefällt das nicht!', dann würde ich das auf jeden Fall tun!"

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, TV-Star

Anzeige

Instagram / elena_miras Mike Heiter, Elena Miras und Tochter Aylen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de