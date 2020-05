Ciara (34) ist eine echte Vollblutmami! Die Sängerin und ihr Mann Russell Wilson (31) erwarten demnächst den zweiten gemeinsamen Nachwuchs und mittlerweile schiebt die werdende Mama schon einen schon einen beachtlichen Babybauch vor sich her. Ihre beiden Kids kommen deswegen aber nicht zu kurz! Als ihr Sohn Future Zahir Wilburn (6), der aus der Beziehung mit Rapper Future (36) stammt, Geburtstag hatte, schmiss die Musikerin ihm eine XXL-Party.

Ein Hindernis-Parcours im Garten, ein kleines Zeltlager im Haus und natürlich eine Mega-Torte – für ihren Spross scheute Ciara keine Kosten und Mühen. Auf ihrem Instagram-Account gewährte sie ihren Followern Einblick in die bunte Sause zu Futures sechstem Geburtstag. Beim Anblick der Bilder wäre so mancher Follower offenbar auch gerne noch einmal Kind. "Bitte adoptier' mich! Ich kann auch kochen und putzen", witzelte ein User in den Kommentaren.

Aber Future bekam nicht nur eine tolle Feier von seiner Mama, sondern auch zuckersüße Glückwünsche. "Mein kleiner Junge wird erwachsen! Ich bin einfach so stolz und dankbar [...] Mami liebt dich so sehr", schrieb Ciara zu einem Clip, der zeigt, wie sie ihren kleinen Liebling abknutscht.

Anzeige

Instagram / ciara Ciara im Mai 2020

Anzeige

Instagram / ciara Geburtstagstorte von Ciaras Sohn Future

Anzeige

Instagram / ciara Ciara mit ihren Kindern im März 2020

Wie findet ihr es, dass Ciara ihrem Sohn eine so große Party schmeißt? Etwas übertrieben! Richtig süß! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de