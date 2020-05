Lijana erkennt sich inzwischen wohl selbst kaum wieder! Seit einigen Wochen kämpft die lockige Schönheit in der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel um den begehrten Sieg. Dabei musste das Nachwuchsmodel im Endspurt der Castingshow heftige Kritik einstecken: Neben dem Hate im Netz bekam die Beauty sogar Morddrohungen. Das Leben der Studentin hat sich grundlegend geändert. Mit Promiflash sprach Lijana über die Veränderung der letzten Monate!

"Seitdem ich denken kann, war ‘Germany’s next Topmodel’ mein allergrößter Traum und jetzt stehe ich hier im Finale und es ist mein allergrößter Albtraum", verriet Lijana gegenüber Promiflash und brach bitterlich in Tränen aus. Normalerweise sei sie ein Mensch, den so schnell nichts aus der Bahn bringen kann: "Ich bin eigentlich so fröhlich und happy", erklärte die 23-Jährige. Doch von dieser aufgeschlossenen Art fehle jetzt jede Spur. Aufgrund der vielen Hass-Kommentare zog sich die angehende Lehrerin zurück, sodass nicht einmal mehr ihre Familie sie erreichen kann. "Das bin nicht ich und so war ich noch nie in meinem ganzen Leben", gab Lijana weinend zu.

Obwohl Lijana seit Jahren ein großer Fan von Heidi Klums (46) TV-Format ist, verlor die Kasselerin inzwischen all ihre Freude – nicht aufgrund ihrer Teilnahme, sondern der dadurch aufgekommenen Hater. "Ich denke trotzdem, dass Sachen immer aus einem Grund passieren", erklärte die Hobby-Tänzerin. In Zukunft will sich Lijana vermehrt gegen Mobbing im Internet einsetzen.

Instagram / lijana.gntm2020.official GNTM-Finalistin Lijana

Instagram / lijana.gntm2020.official Lijana in Costa Rica im Februar 2020

Instagram / lijana_ka Lijana, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020



