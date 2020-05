Am Donnerstag findet das große Germany's next Topmodel-Finale statt. Jacky (21), Sarah P. (20), Maureen (20) und Lijana (23) sind dieses Jahr beim etwas anderen Showdown dabei. Vor allem die Letztgenannte kam in den vergangenen Folgen der beliebten Castingshow von Heidi Klum (46) nicht gut weg – geriet sie doch immer wieder mit ihren Konkurrentinnen aneinander. Dies entging auch den Zuschauern nicht, die die Beauty nun im Netz anfeinden. Wird Lijana der ganze Hate allmählich zu viel? Darauf angesprochen, bricht sie im Promiflash-Interview in Tränen aus!

Promiflash spricht vor dem Staffelfinale mit den Finalistinnen – und vor allem der 23-Jährigen haben die vergangenen Wochen zu schaffen gemacht. "Ich bin nicht mehr die Gleiche, die ich mal war. Ich weiß manchmal nicht, woher ich die Kraft nehmen soll, weil ich einfach im Moment in einem Albtraum lebe", erzählt Lijana unter Tränen im Interview. Aktuell sei ihr Leben viel schlimmer als vor ihrer GNTM-Teilnahme – die Modelanwärterin erkenne sich einfach selbst nicht mehr wieder.

Aufgeben kommt für die brünette Beauty aber nicht infrage. "Die größte Motivation, die ich habe, ist, dass ich den Hatern nicht die Bestätigung geben möchte, dass sie mich fertiggemacht haben. Ich mache das Finale mit, um zu zeigen, dass ich mich davon nicht unterkriegen lasse", erklärt Lijana weiter.

