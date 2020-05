Macht sich Micaela Schäfer (36) auch zum Germany's next Topmodel-Finale nackig? Am heutigen Abend ist es endlich so weit. Die diesjährige Siegerin von Heidi Klums (46) Castingshow wird gekürt. Allerdings wird die Modelmama selbst nicht live vor Ort sein, sondern nur per Video aus ihrer Wahlheimat Los Angeles zugeschaltet sein. Vertreten wird sie in der Show von einigen bekannten Gesichtern, unter anderem Erotik-Model Mica, die am liebsten ohne Klamotten an Events teilnimmt. Wird das Venus-Sternchen auch heute die Hüllen fallen lassen?

"Ich freue mich, heute beim großen 'Germany's next Topmodel'-Finale am Start zu sein und über den Laufsteg zu laufen", verkündet die Beauty in ihrer Instagram-Story. Darin verrät sie auch, dass ihr Outfit für den heutigen Abend aktuell noch gebügelt und zurechtgemacht werde. "Ja, ich habe etwas an", gibt sie schon einen kleinen Hinweis auf ihren Look. Einen kleinen Ausblick auf ihr Outfit gibt Mica in der Story bereits: Ein nudefarbenes, mit dicken Perlen versetztes Kleid. Wie viel Stoff letztlich aber tatsächlich dran ist, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Aber nicht nur auf das Styling der selbst ernannten deutschen Nacktschnecke können die Fans gespannt sein. Neben den bereits im Vorfeld angekündigten Gästen um Theresia Fischer (28), Rebecca Mir (28), Klaudia Giez (23), Gisele Oppermann (32) und Tamara, deren Modeltraum kurz vorm Finale geplatzt war, sind auch diese weiteren Ex-GNTM-Teilnehmerinnen in der Sendung dabei: Sara Kulka (29), Carina Zavline (23) und Tatjana.

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer im Februar 2020

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020 in West Hollywood

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Dezember 2019



