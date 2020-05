Ehrliche Worte von Pamela Reif (23)! Die Blondine ist die Fitness-Queen Deutschlands. Mit ihren Work-out-Videos zum Nachmachen und Tipps für eine gesunde Ernährung hat die Netz-Schönheit sich in den vergangenen Jahren eine riesige Reichweite aufgebaut. Viele Fans schauen zu der durchtrainierten 23-Jährigen auf und lassen sich gerne von ihr zum Sport motivieren. Was wohl keiner ihrer Abonnenten gedacht hätte: Pam plagen manchmal Selbstzweifel im Bezug auf ihren Körper.

In ihrer Instagram-Story plauderte die Sportskanone jetzt wie nur selten aus dem persönlichen Nähkästchen. Unter anderem gestand sie ihren Followern: "Wenn ich in den Spiegel schaue, denke ich oft, dass meine Beine proportional nicht zu meinem Körper passen. Auf mich wirkt es, als wären sie nicht ganz gerade, eher X-förmig", schilderte Pamela. "Deswegen trage ich bei Events auch so oft Overknee-Stiefel, weil ich das Gefühl habe, sie lassen meine Beine gerader aussehen." Auch mit ihrem Oberkörper habe sie so ihre Problemchen: "Der ist irgendwie unproportional groß."

Pam sei bewusst, dass sie vermutlich die Einzige ist, die das so sieht. "An manchen Tagen habe ich damit zu kämpfen, an anderen wiederum sehe ich es gar nicht", stellte die Beauty abschließend fest. "Alles in allem bin ich aber sehr zufrieden mit mir."

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Bloggerin

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Expertin

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Influencerin



