Jade Roper Tolberts Schrank-Geburt hat Spuren bei ihr hinterlassen! Im vergangenen Sommer kam das zweite Kind der US-Bachelor in Paradise-Bekanntheit zur Welt. An die Geburt erinnert Jade sich jedoch nicht gern zurück. Ihre Wehen setzten urplötzlich so stark ein, dass sie es nicht mehr schaffte, mit ihrem Mann Tanner Tolbert ins Krankenhaus zu fahren. Jade gebar ihren Sohn Brooks im Ankleidezimmer. Nun ist ihr nächster Nachwuchs unterwegs. Vor der Entbindung fürchtet sich das Reality-TV-Sternchen nach dieser traumatischen Erfahrung jedoch.

Im Entertainment Tonight-Interview erinnerte sich Jade an ihre zweite Geburt zurück: "Es war einer der beängstigendsten Momente meines Lebens, weil ich mich so außer Kontrolle fühlte. Aber Tanner, Tanners Mutter, meine Mutter und die Sanitäter und Feuerwehrleute hielten mich am Leben, als ich das Gefühl hatte, dass die Welt auf mich und mein ungeborenes Baby hereinbricht." In ihrer aktuellen Schwangerschaft sei die 33-Jährige daher besonders achtsam. "Ich möchte einfach auf alles vorbereitet sein, was dieses Mal passieren könnte."

Brooks' Geburt bezeichnete die US-Amerikanerin im Interview als Trauma. Dieses Mal möchte sie, dass alles nach Plan verläuft. Deshalb wolle sie das Geschlecht ihres dritten Kindes auch nicht erst bei der Entbindung erfahren – egal wie toll dieser Moment auch sein möge. "Ich möchte, dass es stressfrei abläuft", betonte Jade. Aktuell befindet sich die Info zum Babygeschlecht aber noch in einer ungeöffneten Email.

Getty Images Tanner und Jade Roper Tolbert

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolpert nach der Geburt ihres Sohnes

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert mit ihren Kindern Emmy und Brooks, März 2020



