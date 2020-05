Neuer Meilenstein für Ann-Kathrin Götze (30)! Die Beauty schwebt momentan im absoluten Schwangeren-Glück: Im März hatte sie zusammen mit Ehemann Mario Götze (27) bekannt gegeben, dass die beiden Nachwuchs erwarten. Seitdem versorgt die Beauty ihre Fans regelmäßig mit zuckersüßen Updates zu ihrer wachsenden Körpermitte. Mittlerweile trägt die 30-Jährige eine wunderschöne XL-Kugel vor sich her, ihr Kind braucht schließlich Platz. Wie Ann-Kathrin jetzt verriet, wird es bis zur Geburt nicht mehr allzu lange dauern!

Auf ihrem Instagram-Profil postete die Influencerin ein aktuelles Babybauch-Pic – darauf trägt Ann-Kathrin einen engen, grauen Rock, unter dem ihre große Murmel deutlich zur Geltung kommt. "Ich bin bereits im neunten Schwangerschaftsmonat. Die Zeit verfliegt einfach und ich freue mich auf jede Woche, die noch kommt. Meine Outfits werden immer gemütlicher", verriet sie. Allerdings stehe die TV-Bekanntheit erst am Anfang des dritten Trimesters: "Ich bin in der 33. Woche, in Deutschland startet also der neunte Monat. Eine Frau ist allerdings zehn Wochen schwanger, also 40 Wochen", stellte sie klar. Somit liegen noch knapp anderthalb Monate vor Ann-Kathrin, bis sie ihren kleinen Schatz in die Arme schließen kann.

Die werdende Mutter kann ihre Schwangerschaft zum Glück auch in vollen Zügen genießen. Denn wie sie vor Kurzem im Netz verraten hat, hat sie nicht mit Beschwerden oder Wehwehchen zu kämpfen. Lediglich in den ersten Monaten sei sie sehr oft müde gewesen.

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im Mai 2020

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin und Mario Götze

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de