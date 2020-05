Dies ist bereits sein dritter Triumph! Seit wenigen Stunden steht fest, dass Lili Paul-Roncalli (22) zusammen mit Massimo Sinató (39) die 13. Staffel von Let's Dance gewonnen hat. Innerhalb seiner zehnjährigen Karriere bei der beliebten Tanzshow konnte der Profitänzer allerdings nicht das erste Mal den Sieg nach Hause tragen. Mit folgenden Promi-Damen hat sich der Choreograf außerdem schon auf den ersten Platz getanzt...

2010 wurde Massimo zu einem Teil der "Let's Dance"-Familie – und gehört seitdem immer zu den heiß gehandelten Titelanwärtern! Denn gleich in seiner ersten Staffel landete er mit Sophia Thomalla (30) als Tanzpartnerin auf Rang eins. Für alle nachfolgenden Kandidaten hatte diese auch einen Tipp, wie man die Tänzerspitze erreichen könne: "Einfach trainieren, trainieren, trainieren. Sich den Allerwertesten aufreißen und dann kommt man auch weit", stellte sie in einem Promiflash-Interview klar. In den darauffolgenden Jahren fehlte Massimo nie wirklich viel zum nächsten Erfolg. In der Profi-Challenge von 2019 tanzte der 39-Jährige mit seiner sonstigen Rivalin Ekaterina Leonova (33): Wenig überraschend nahmen die beiden dann auch ganz oben auf dem Siegertreppchen ihren Platz ein.

Zu einem seiner größten Gewinne zählt aber bestimmt auch seine Ehefrau Rebecca Mir (28): Was 2012 mit einem zunächst unscheinbaren Tanzpaar begann, endete in einer großen Lovestory. Zwar belegten sie gemeinsam nur den zweiten Rang, doch das schadete ihrer Liebe offenbar überhaupt nicht. Mittlerweile sind sie seit fast fünf Jahren glücklich verheiratet.

