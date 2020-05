Die Schlagzeilen um Aaron Carters (32) Liebesleben reißen nicht ab! Der Sänger hatte sich im April von seiner Freundin Melanie Martin getrennt – nachdem sie kurz zuvor bekannt gegeben hatten, Nachwuchs zu erwarten! Das Ende ihrer Verbindung scheint er allerdings schon verdaut zu haben. Im Netz machte er mit ersten Pärchenfotos seine Liebe zu Viktoria Alexeva öffentlich. Seine Ex hingegen nagt wohl noch an der ganzen Sache. Sie soll Aarons neue Flamme sogar terrorisiert haben!

In ihrer Instagram-Story offenbart Viktoria, dass sie sich eine neue Handynummer zugelegt habe. Der Grund: Über einen Monat sei sie mehrmals am Tag von einem Unbekannten angerufen worden. Die Influencerin hat sogar einen Verdacht, wer dahinter stecken könnte: "Melanie, hör auf, mich mit Anrufen zu bombardieren." Ob am anderen Ende der Leitung wirklich Aarons einstige Partnerin sitzt, ist aber nicht nachzuweisen. Der Anrufer unterdrückte bisher immer seine Nummer.

Doch nicht nur mit dem vermeintlichen Telefon-Terror sorgt Aarons Ex-Freundin für Trubel im Leben des frischverliebten Pärchens: Der Musiker bezweifelt sogar mittlerweile, dass sie überhaupt von ihm schwanger ist. Währenddessen hat seine Neue eine ganz andere Theorie: Sie glaubt, dass Melanie eine Fehlgeburt erlitten hätte.

Instagram / aaroncarter Viktoria Alexeva und Aaron Carter

Instagram / missmelaniemartin Melanie Martin und Aaron Carter in Amsterdam

YouTube / LMG TV Melanie Martin und Aaron Carter

