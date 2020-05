Lena Gercke (32) ist hochschwanger – und das macht sich nur durch ihren XXL-Babybauch bemerkbar. Schon vergangene Woche hatte die Germany's next Topmodel-Gewinner verraten, dass sie momentan kaum noch Sport machen könne. Das kleine Wunder, das in ihr heranwächst, scheint ihr ganz schön viel Energie zu rauben. Und die werdende Mama hört auf ihren Körper: Sie lässt es gegen Ende ihrer Schwangerschaft ganz ruhig angehen.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Laufstegschönheit jetzt ein neues Babybauch-Bild. Für das besagte Spiegelselfie hatte sie sich in ein enges schwarzes Kleid geworfen, das ihre runde Körpermitte perfekt in Szene setzte. Doch so elegant das Dress auch aussah, die Kuschelsocken, die sie dazu trug, lassen vermuten: Lena verbringt ihren Sonntag entspannt zu Hause. Vermutlich kommentierte sie den Beitrag deshalb auch mit "Easy Sunday" – zu Deutsch: "entspannter Sonntag".

Während Lena also die Füße hochlegt, scheint ihr Nachwuchs richtig aktiv zu sein. Erst vor wenigen Tagen teilte die The Voice of Germany-Moderatorin einen Clip, der zeigt, wie ihr Baby im Bauch strampelt. "Da sagt jemand Hallo", freute sich die 32-Jährige.

Anzeige

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Mai 2020

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de