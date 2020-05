Lange kann es jetzt nicht mehr dauern! In wenigen Wochen wird Lena Gercke (32) zum ersten Mal Mutter. Mit Details zu ihrem baldigen Mama-Glück hält sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin allerdings weitestgehend bedeckt, nur ab und zu teilt sie ein paar schöne Babybauch-Pics. Doch jetzt überrascht die Blondine ihre Fans mit einem ganz besonderen Einblick in das Leben einer Schwangeren: Lena konnte kleine Tritte ihres ungeborenen Kindes mit der Kamera einfangen!

In ihrer aktuellen Instagram-Story hat die Freundin von Dustin Schöne diesen ganz besonderen Moment festgehalten: Für einige Sekunden kann die Community der 32-Jährigen so in einem kurzen Clip ein paar Fußtritte ihres Nachwuchses ganz deutlich sehen. "Während ich ein paar Videocalls tätige, sagt doch tatsächlich jemand Hallo", schreibt die Beauty ziemlich stolz zu ihrem Posting.

Auch wenn sich Lena mit weiteren Details zu ihrer Schwangerschaft zurückhält, machte sie erst kürzlich noch eine weitere kleine Ausnahme. Die GNTM-Gewinnerin von 2006 verriet, dass sie keinen Sport mehr machen kann. Der Grund: Sie leide aktuell unter extremer Kurzatmigkeit und Rückenschmerzen. "Deswegen muss ich im Moment auf den Sport verzichten und mache nur noch für mich gezielte Yogaübungen", erklärte sie ihren Supportern im Netz.

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke

Instagram / lenagercke Lena Gerckes Babybauch

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model



