Lorde (23) hat wunderbare Neuigkeiten für ihre Fans! Die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Ella Marija Lani Yelich-O’Connor heißt, veröffentlichte ihr bis dato letztes Studioalbum "Melodrama" vor drei Jahren. Anschließend folgten zwar Tourneen und viele Live-Auftritte, aber mit neuer Musik versorgte die Neuseeländerin ihre Community seitdem nicht mehr – bis jetzt: In einem persönlichen Newsletter ließ sie ihre Fans nun wissen, dass sie klammheimlich an einer neuen Platte arbeitet!

Ein ungewöhnlicher Weg, um ein neues Album anzukündigen, aber so erfuhren zumindest Lordes treue Anhänger zuerst von der frohen Botschaft: "Ich bin im Dezember wieder ins Studio gegangen, um irgendwas zu tun zu haben – und zu meiner Überraschung sind wirklich gute Sachen dabei rausgekommen. Fröhliche, verspielte Sachen", heißt es in der sehr persönlich formulierten E-Mail, die am vergangenen Dienstag die Fans erreichte. Und die Aufnahmen machen der "Royals"-Interpretin nach eigenen Angaben viel Spaß: "Ich freue mich schon sehr darauf, dass du es bald hören kannst".

Trotz der weltweiten Gesundheitskrise schaffte Lorde es, aus der Ferne per Video-Chat mit dem Songschreiber Jack Antonoff (36) an den Liedern zu arbeiten – der hatte ihr auch schon bei ihrem erfolgreichen Vorgänger-Album geholfen. Die Sängerin warnte ihre Follower bereits vor, dass es bis zur Veröffentlichung noch ein wenig dauern könnte und ließ nicht unerwähnt, was sie derzeit alles vermisst: "Ich freue mich darauf, wieder draußen zu sein. Ich möchte in schönen Ländern gutes Essen essen – Eis, Tomaten und Sardellen. Ich sehne mich danach und ich wollte, dass du das weißt."

Getty Images Lorde, Sängerin

Getty Images Lorde im Januar 2018

Getty Images Lorde im November 2017



