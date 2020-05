Orlando Bloom (43) mal ganz anders! Seit mittlerweile vier Jahren ist Popsängerin Katy Perry (35) an der Seite des Hollywood-Schauspielers. Im vergangenen Jahr feierten die Stars ihre Verlobung – und krönen ihr Glück bald mit ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs. Ab und zu lassen sie ihre Fans an ihrem Privatleben sogar teilhaben. So auch jetzt, denn: Katy hat verraten, mit was ihr Liebster sich Zuhause gern die Zeit vertreibt.

"Wir haben einen Lego-Raum in unserem Haus. Es war zuvor ein Fernsehzimmer. Orlando hat sich die Legos besorgt, die sehr schwer zu bauen sind. Und er macht sie innerhalb von zwei Tagen und präsentiert sie an der Wand, wie eine Wand für die Lego-Meisterschaft", gab Katy in der Radioshow The Morning Mash Up preis. Ihr Verlobter sei sogar so begeistert von den kleinen Bausteinen, dass er überlege, sich ein Auto daraus zu bauen.

Seine Vorliebe für Kinderspielzeug scheint Katy dabei aber keineswegs zu nerven – ganz im Gegenteil! Im weiteren Verlauf des Gesprächs schwärmte die werdende Mutter von ihrem Liebsten in den höchsten Tönen: "Er hat alles von mir kennengelernt und – Gott segne ihn – er ist immer noch da. Es ist wunderschön", erklärte sie.

Anzeige

Getty Images Sängerin Katy Perry

Anzeige

i-Images via ZUMA Press / Zuma P / ActionPress Katy Perry und Orlando Bloom auf Ellie Gouldings Hochzeit, 2019

Anzeige

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de