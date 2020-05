Diese Girls haben gleich mehrere Gemeinsamkeiten! Die Castingshow Germany's next Topmodel war für sie alle der Start in eine erfolgreiche Karriere als Model. Doch in naher Zukunft könnten sich die Prioritäten bei diesen Ex-Kandidatinnen verschieben, denn sie alle sie schweben aktuell im Baby-Glück. Ob Lena Gercke (32), Barbara Meier (33), Fiona Erdmann (31) oder Marie Nasemann (31) – Heidi Klum (46) darf sich im Jahr 2020 über niedlichen Zuwachs in der großen GNTM-Familie freuen!

Lena – die Gewinnerin der allerersten Staffel – überraschte ihre Fans bereits im Januar mit den freudigen Neuigkeiten. Zusammen mit ihrem Partner Dustin Schöne erwartet sie ihr erstes Kind. Auf den sozialen Medien wirkt die hübsche Blondine überglücklich, sie versorgt ihre Fans regelmäßig mit Babybauch- und Paar-Schnappschüssen. Auch Barbara befindet sich schon mitten auf der Reise zum großen Baby-Glück. Die Siegerin der zweiten Staffel heiratete im vergangenen Jahr ihren Liebsten Klemens Hallmann. Im Februar verkündete sie ihren Fans dann im Internet: Sie ist schwanger! Model-Kollegin Fiona nahm ebenfalls an der zweiten Staffel teil und schaffte es auf den vierten Platz. Erst vor Kurzem offenbarte die Beauty ihre Schwangerschaft. Sie erwartet ihr Baby im September.

Eine andere Ex-Kandidatin der Castingshow konnte sich bereits über zuckersüßen Nachwuchs freuen. Marie aus der vierten GNTM-Staffel brachte im April ihren kleinen Sohn zur Welt. Auf Social Media lässt sie ihre Fans an ihrem neuen Familienalltag teilhaben.

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Mai 2020

Instagram / barbarameier Barbara Meier, Model

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrem Baby, Mai 2020



