Sehr intime Geständnisse! Das deutsche Supermodel Toni Garrn (27) und der britische Schauspieler Alex Pettyfer (30) sorgten bereits zum Ende des vergangenen Jahres für große Aufruhr bei ihren Fans. Grund dafür war die überraschende Verlobung der beiden Stars. Vor Kurzem gab das prominente Paar einen ehrlichen Einblick in ihre Beziehung. Dabei plauderten sie auch pikante Details über ihr Liebesleben aus!

"Handschellen", antwortete Alex auf die Frage nach Tonis liebstem Kleidungsstück. Das Topmodel schaute dabei verlegen zur Seite, ihre Antwort wäre stattdessen "Unterwäsche" gewesen. In einem Interview mit der Vogue spielten die beiden Stars das "Newlywed Game", das auf einer bereits abgesetzten amerikanischen TV-Show basiert und mittlerweile zu einem regelrechten Internettrend avancierte. Dabei schreiben beide Partner unabhängig voneinander ihre Antworten zu den verschiedensten Fragen auf und vergleichen diese dann – also ein Beziehungscheck! Während des Spiels zeigte sich das Paar wie frisch verliebt. Einen weiteren intimen Einblick bekamen die Fans dann bei der Frage nach ihrer Lieblingsaktivität: Sowohl Toni, als auch Alex malten ein Herz. "Baby, nein", lachte der ehemalige Victoria's Secret-Engel dann verlegen, als ihr Liebster nachträglich das Wort "Sex" aufschrieb.

Es wurde jedoch auch romantisch: Toni gab erste Details zu ihrer bevorstehenden Hochzeit preis. Sie sei bereits in Kontakt mit dem Planungsteam und habe auch schon eine ganz bestimmte Vorstellung: "Ich würde gerne in Griechenland heiraten. Wann, wie und in welchem Kleid steht aber noch in den Sternen."

Getty Images Toni Garrn, Model

Instagram / tonigarrn Alex Pettyfer und Toni Garrn

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Alex Pettyfer

