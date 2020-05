Macht Michael Wendler (47) seiner Verlobten Laura Müller (19) beruflich bald Konkurrenz? Erst vor wenigen Wochen feierte der Schlagerstar im Netz seine Premiere als Influencer und bewarb sein erstes Produkt – ein Bleaching-Gerät. Für seine Liebste ist das längst Alltag: Seitdem sie mit dem "Egal"-Interpreten zusammen ist und daher auch eine gewisse Reichweite im Netz hat, verdient sie ihr Geld durch Werbedeals mit verschiedenen Unternehmen. Momentan bekommt Laura dadurch sogar ein höheres Gehalt als Michael. Darum will sie ihm in diesem Berufsfeld unter die Arme greifen.

Im Interview mit RTL verriet die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin, dass sie ihrem Schatz schon den einen oder anderen Job für Werbung auf Social Media beschafft hat. Michael ist darüber momentan sehr glücklich, denn aufgrund der aktuellen Situation kann er keine Konzerte geben und muss auf seine Einnahmen verzichten: "Da ist man dankbar, wenn man die Möglichkeit hat, noch etwas dazuzuverdienen über Instagram und Werbung." Er hoffe, dass auch noch der eine oder andere weitere Deal zustandekomme.

Dass bei seiner 28 Jahre jüngeren Partnerin derzeit mehr Geld aufs Konto fließt als auf seins, kratze aber schon ein bisschen an seinem Ego. "Also ich bin ja noch nicht im Rentenalter. Von daher bin ich schon in der Lage, dass ich das Blatt wieder wenden kann", erklärte der 47-Jährige.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2019

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im April 2020



