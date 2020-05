Unter dem Dach von Denise Kappès (29) und Henning Merten gibt es einen guten Grund zum Feiern: Heute ist ihr erster Jahrestag! Vor genau zwölf Monaten hielten die Turteltauben ihr Glück allerdings noch geheim – obwohl der YouTuber nur wenige Tage nach der Trennung von Denise und ihres Ex-Freundes Tim bereits bei der Beauty eingezogen war. Heute stehen die Web-Stars nicht nur voll und ganz zu ihrem Glück – die beiden lassen ganz Deutschland daran teilhaben!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Denise ein Video, das Henning, Sohnemann Ben-Matteo Kappés und sie vor Freude tanzend in ihrem Wohnzimmer zeigt. Zu den Klängen von Michael Sembellos "She's a Maniac" wirbelt die Patchworkfamilie bis über beide Ohren strahlend durch ihr Heim. Die Influencerin zeigt aber nicht nur mit ihrem Hüftschwung und Jubel, dass sie Schmetterlinge im Bauch hat – auch in der Bildunterschrift des Uploads bringt sie ihre Gefühle zum Ausdruck!

"Ein Jahr! Mit dir zusammen... Egal wohin, egal wann, egal wie weit. Hauptsache, du und ich für immer", richtet Denise süße Zeilen an ihren Henning und erklärt in ihrer Instagram-Story außerdem: "Alle haben an uns gezweifelt". Auf seinem eigenen Account teilt auch der Ex von Anne Wünsche (28) gemeinsame Fotos.

Henning Merten und Denise Kappès im Juni 2019

Henning Merten und Denise Kappès im Juni 2019

Denise Kappès und Henning Merten



