Großartige Nachrichten für alle Fans des Netflix-Hits "The Kissing Booth"! Seit feststeht, dass die Romcom eine Fortsetzung bekommen wird, können es die Anhänger nicht mehr erwarten, bis der zweite Teil endlich online geht. Und tatsächlich könnte das Warten schon bald ein Ende haben. Jetzt verriet die Hauptdarstellerin Joey King (20) endlich, wann die Fans mit der heiß erwarteten Fortsetzung rechnen können.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Schauspielerin nun das Werbeplakat zu ihrem neuen Film. "'The Kissing Booth 2' kommt am 24. Juli zu Netflix. Lasst mir ein paar Küsse da, wenn ihr euch darauf freut", schrieb sie in dem zugehörigen Bildbeitrag. Und es scheinen sich einige ihrer Follower schon sehr auf den Streifen zu freuen – es finden sich äußerst viele Kuss-Emojis in der Kommentarspalte des Bildbeitrags.

Joey war eine Zeit lang mit Schauspieler Jacob Elordi (22) liiert, der innerhalb des Films den Boyfriend ihrer Rolle Elle spielt. Doch vor einigen Wochen gab das Paar überraschend seine Trennung bekannt. Jacob schien die Rückkehr zum Filmset deswegen nicht ganz so leicht gefallen zu sein.

