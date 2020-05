Katherine Schwarzeneggers (30) Babyglück ist mittlerweile trotz weiter Kleidung nicht mehr zu übersehen! Seit Ende April ist klar, dass die 30-Jährige zusammen mit ihrem Ehemann Chris Pratt (40) ihr erstes Kind erwartet. Wann genau der neue Erdenbürger das Licht der Welt erblicken wird und ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, das behielt das Paar bislang für sich. Aber zumindest hat das Bauch-Versteckspiel von Katherine seit der Verkündung ein Ende gefunden: Paparazzi erwischten die Autorin jetzt bei einem Familien-Ausflug, bei dem sie ihre Schwanger-Rundungen nicht mehr verbergen kann!

Am Sonntagmorgen genoss Katherine gerade einen Spaziergang mit ihrer Mutter Maria Shriver (64) und ihrem Bruder Patrick (26), als die anwesenden Fotografen sie samt unübersehbar gewachsener Körpermitte ablichteten. Dabei trugen sie und die werdende Oma den gleichen locker sitzenden Pullover, auf dem ein motivierender Spruch zu lesen war, dazu kombinierte Katherine zudem eine enge Leggings. Den Schnappschüssen nach zu urteilen, könnte der Entbindungstermin also schon bald sein!

Das deutete auch ihr Papa Arnold Schwarzenegger (72) in der vergangenen Woche an: Als der 72-Jährige in The Tonight Show zu Gast war, schwärmte er, wie aufregend es sei, dass seine Tochter schwanger ist. Bei der Frage, wann genau sein Enkel zur Welt kommen soll, gab er sich jedoch zurückhaltender: "Ich weiß gar nicht, wann genau es so weit ist – irgendwann diesen Sommer."

Anzeige

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2019

Anzeige

P&P / MEGA Maria Shriver und Katherine Schwarzenegger

Anzeige

P&P / MEGA Katherine Schwarzenegger im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de