Arnold Schwarzenegger (72) plaudert aus dem Nähkästchen! Gemeinsam mit Schauspieler Chris Pratt (40) erwartet seine Tochter Katherine Schwarzenegger (30) das erste Kind. Das Paar hält die Schwangerschaft jedoch größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. So haben die beiden weder das obligatorische Babybauchfoto veröffentlicht – noch irgendwelche Details zu ihrem kleinen Wunder verraten. Deshalb dürfte diese News ihre Fans besonders freuen: Opa Arnie hat enthüllt, wann sein Enkelchen das Licht der Welt erblicken wird!

In The Tonight Show sprach der 72-Jährige über seine Großvater-Freuden: "Es ist so aufregend, dass Katherine schwanger ist und ein Baby bekommen wird", schwärmte Arnie. "Ich weiß gar nicht, wann genau es so weit ist – irgendwann diesen Sommer", berichtete er weiter. "Natürlich kann ich es kaum erwarten, mit dem Baby herumzutollen und Spaß zu haben. Was auch immer es wird, ein Mädchen oder ein Junge."

Letztere Aussage zeigt: Nicht mal Arnie weiß, welches Geschlecht sein Enkelchen haben wird! Offenbar machen Chris und Katherine selbst vor der Familie ein großes Geheimnis um ihr Kind. Was sagt ihr dazu? Stimmt ab!

