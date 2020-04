Liebe kennt kein Alter! Im neuen Vox-Kuppelformat First Dates Hotel suchen auch in der neusten Folge wieder Singles aus ganz Deutschland nach ihrem perfekten Gegenstück. Sie werden in einem französischen Hotel mit einem Blind-Date einen Abend verbringen – stimmt die Chemie, können sich die TV-Paare dann das ganze Wochenende lang weiter kennenlernen. Doch nicht nur flirtwillige Mittzwanziger möchten einen Partner finden – am Montag wollte auch Rentnerin Anni mit ihren 82 Jahren noch einmal ihr Glück versuchen. Am Ende der Folge steckte sie ganz schön in Liebeszwist...

Die lebensfrohe Kölnerin will nichts mehr, als einen aufrichtigen und amüsanten Mann kennenzulernen: "Ich wünsche mir eine Frohnatur mit schönen Augen. Der Schalk müsste ihm im Nacken sitzen", überlegte die Dame. In Blind-Date Siggi fand sie den aber nicht – die beiden hatten sich beim Dinner kaum etwas zu sagen, sie wollten danach kein weiteres Treffen miteinander. Die 82-Jährige schien danach aber doch noch mal eine Chance auf eine neue Liebe bekommen zu haben: An der Hotel-Bar lernte sie den drei Jahre jüngeren Gerd kennen – der Funke schien nach einem Gespräch übergesprungen zu sein. Doch der 79-Jährige musste den Plausch leider unterbrechen, er wurde zu seiner Verabredung gerufen. Ob die beiden dennoch eine Chance auf ein Wiedersehen haben?

Zumindest der Trailer der kommenden Ausgabe lässt vermuten, dass sich die beiden noch einmal verabreden werden. Zahlreiche Twitter-User würden es Anni wünschen, dass sie mit Gerd zusammenfindet. "Anni ist so herzerwärmend, hoffentlich findet sie ihr Glück" oder "Gerd, bitte bleib bei Anni", waren nur zwei Kommentare der User.

