Prinz Harry (35) stehen harte Zeiten bevor. Vor einigen Wochen kehrte der Enkel der Queen (94) seiner Heimat England endgültig den Rücken. Er zog mit seiner Frau, Herzogin Meghan (38), und dem gemeinsamen Sohn Archie Harrison (1) nach Amerika – in die Heimat der ehemaligen Schauspielerin. Während seine Partnerin Freunde und Familie in den Vereinigten Staaten hat, ist der rothaarige Royal vorerst auf sich alleine gestellt. Ob Harry in L.A. Anschluss finden kann?

Der Autor und Adelsexperte Tom Quinn sprach in der Doku "Harry & Meghan: Two Troubled Years" über den Umzug der beiden und ist sich sicher: Der 35-Jährige wird sich in der Stadt verlieren. "Ich denke, Harry wird in den USA wie eine verlorene Seele sein", meinte er in der Dokumentation. Für den Bruder von Prinz William (37) werde es im Land der unbegrenzten Möglichkeiten deutlich schwieriger als für Meghan in Großbritannien. "Weil er nicht so hart ist wie sie."

Ob es ihm seine neuen Nachbarn eventuell einfacher machen werden? Immerhin steht die neue Villa des Herzogpaars von Sussex in der Luxuswohnanlage Beverly Ridge Estates in Beverly Hills und ist nur einen Katzensprung von echten Hollywoodstars entfernt. Neben Jennifer Lawrence (29), Adele (32), Katy Perry (35) und Orlando Bloom (43) wohnen die beiden bald auch in der Nähe von Meghans guter Freundin Serena Williams (38).

