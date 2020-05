Miese Stimmung bei Prinz Harry (35)? Das Leben des Royals hat sich in den vergangenen Monaten drastisch verändert: Er hat seine königlichen Ämter abgelegt und ist mit Ehefrau Meghan (38) und dem gemeinsamen Sohnemann Archie (1) zunächst nach Kanada und anschließend nach Kalifornien gezogen. Ein großer Schritt mit weitreichenden Konsequenzen – die dem Sohn von Prinz Charles (71) momentan wohl zu schaffen machen!

Denn der 35-Jährige hat nicht nur seine Heimat, Familie und Freunde hinter sich gelassen und im Königshaus für schlechte Stimmung gesorgt – sondern auch seine Tätigkeit als Generalkapitän der Royal Marines aufgeben müssen. Ob Harry diese Schritte jetzt in Los Angeles bereut? Ein Bekannter hat dazu Vanity Fair verraten: "Harry vermisst eine gewisse Struktur in seinem Leben. Er hat ja keine Freunde in L.A., so wie Meghan sie hat. Und er hat keinen Job. Im Moment wirkt also alles noch etwas orientierungslos, aber das wird ja nicht immer so bleiben. Und das weiß Harry auch."

Aktuell soll der Rotschopf sich die Zeit damit vertreiben, mit vielen Freunden und ehemaligen Arbeitskollegen aus dem Militär per Webcam zu telefonieren. Das soll ein Insider dem The Daily Telegraph verraten haben. Zudem arbeite er momentan mit seiner Liebsten an ihrer gemeinnützigen Organisation namens Archewell. Und auch das jährliche Sportereignis für Menschen mit Kriegsverletzungen, die Invictus Games, soll weiterhin unter seiner Aufsicht bleiben.

