Beauty-Tag bei Familie Klum! Immer wieder laden Heidi Klum (46) und ihr Mann Tom Kaulitz (30) im Netz gemeinsame Schnappschüsse hoch und zeigen, wie glücklich sie miteinander sind. Dabei scheint ihnen auch nichts zu privat zu sein: Denn oftmals geben das Model und der Gitarrist ihren Fans auch vertrauliche Einblicke in ihr Schlafzimmer. Jetzt teilte Heidi wieder eine Aufnahme aus dem Bett: Aber nicht, wie sie und Tom romantisch kuscheln, sondern wie er ihr die Nägel lackiert!

Auf Instagram veröffentlichte die vierfache Mutter nun eine Reihe von Schwarz-Weiß-Bildern. Sie blickt mit einem strahlenden Lächeln in die Kamera, während sie entspannt auf ihrem Kissen liegt, ihren Arm ausstreckt und sich von ihrem Mann verwöhnen lässt: Tom ist gerade dabei zu versuchen, Nagellack möglichst akribisch auf ihre Fingernägel aufzutragen. Wie es aussieht, hat sich das Tokio Hotel-Mitglied bei der Aufgabe auch ziemlich gut geschlagen: Denn weder auf Heidis Hand, noch auf dem hellen Bettbezug sind Spuren des dunklen Nagellacks zu sehen.

Über solch entspannte Momente mit ihrem Partner kann Heidi sich nun sicherlich besonders freuen, denn in der vergangenen Woche hatte die Modelmama alle Hände voll zu tun. Am Donnerstag stieg das große Finale von Germany's next Topmodel und das erforderte viel Vorbereitung. Fast täglich teilte die 46-Jährige ein neues Video im Netz aus ihrem Studio in Los Angeles, aus dem sie während der Show zugeschaltet wurde.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2020



