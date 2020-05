So schnell kehrt Cameron Diaz (47) wohl nicht in die Kinos zurück! Im Januar teilte die Schauspielerin mit, dass sie und Ehemann Benji Madden (41) Eltern geworden sind. Seitdem dreht sich ihr Leben ausschließlich um Töchterchen Raddix. Kein Wunder also, dass Cameron bisher wenig Gedanken an die Fortsetzung ihrer Karriere aufbringen konnte. Im Netz stellt die Hollywood-Schönheit klar: Ein Comeback schließt sie momentan aus.

Als Neu-Mama dürfte die 47-Jährige alle Hände voll zu tun haben. In einem Instagram-Livevideo beantwortete die Blondine kürzlich ein paar Fragen ihrer Fans, die unter anderem wissen wollten, ob es demnächst mal wieder einen Streifen mit ihr gibt. Sich jetzt schon wieder in Dreharbeiten für einen Blockbuster zu stürzen, kommt aber wohl nicht infrage. Camerons deutliche Antwort: "Im Moment werde ich vorerst keine weiteren Filme machen."

Allerdings soll ihre Community keinesfalls auf sie verzichten müssen: Cameron versprach ihren Followern, künftig im Internet öfters mal live zu gehen. "Es macht mir eine Menge Spaß, mich mit euch zu connecten und 'Hi!' zu sagen", beteuerte die "Liebe braucht keine Ferien"-Darstellerin.

Getty Images Benji Madden und Cameron Diaz in Los Angeles, Juni 2016

Ben Stansall/AFP/Getty Images Cameron Diaz in London

Getty Images Cameron Diaz, Schauspielerin



