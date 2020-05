Lee Ryan (36) musste seine Follower ordentlich zurechtweisen! Dass der Sänger mit einer tollen Stimme überzeugen kann, bewies er Anfang der 2000er Jahre mit der britischen Pop-Boygroup Blue. Jetzt veröffentlichte der Blondschopf ein süßes Karaoke-Video mit seiner Familie. Doch anstatt sich mit ihrem Star zu freuen, hatten manche Zuschauer nur Lees Körper im Blick, der angeblich fülliger geworden sei. Diese Kritik ließ der Musiker nicht auf sich sitzen!

In seiner Instagram-Story zeigte sich der 36-Jährige singend mit seiner Mutter und seiner Freundin Verity bei strahlendem Sonnenschein bei sich zu Hause auf der Dachterrasse. Die Karaoke-Session brach der Brite jedoch kurzfristig ab, nachdem Kommentatoren damit begonnen hatten, sein Gewicht zu kritisieren. "Manche Leute machen sich gerade einen Spaß daraus, mir zu schreiben, dass ich zugelegt habe. Ja, ich hab zugenommen, aber es ist für mich okay", richtete sich der Popstar in einer Ansprache an die Hater.

Aber wer nehme momentan nicht zu, fragte er die User weiter. Die derzeitige Lage mache es vielen schwer, ihr gewohntes Sportprogramm fortzusetzen. "Das wichtigste ist immer noch, lieb zueinander zu sein. Seid doch einfach glücklich, und seid bei euren Familien", appelliert der "Sorry Seems to Be the Hardest Word"-Interpret an seine Follower.

Getty Images Lee Ryan, 2018

Getty Images Lee Ryan im Jahr 2017 in Manchester, England

Getty Images Blue in London



