Findet Lee Ryan (35) nach turbulenten Liebes-Schlagzeilen jetzt seine bessere Hälfte im Fernsehen? Vor fast 20 Jahren erschienen der Sänger und seine Blue-Bandkollegen auf der Bildfläche und eroberten die Herzen der Teen-Girls. Nebenbei machte Lee im Job als Schauspieler, im Privaten dagegen mit Alkohol-Exzessen und Fremdgeh-Storys von sich reden. Zuletzt soll er seine Ex verlassen haben, um TV-Star zu werden. Nun will er vor Kameras die große Liebe finden – in einem Dating-Format für Celebritys.

Wie der Musiker selbst auf Instagram bekannt gab, wird er bald in der britischen Produktion "Celebs Go Dating" zu sehen sein. "Ich habe es geheim gehalten, aber nun los... Werde ich die Liebe finden?", schrieb er zu einem Bild, das ihn mit anderen Kandidaten der kommenden Staffel zeigt. Zu den flirthungrigen Fernsehgesichtern gehören auch der amtierende UK-Love Island-Gewinner Jack Fincham, der inzwischen von seiner TV-Partnerin Dani Dyer getrennt ist, und Final-Kollegin Megan Barton-Hanson.

Ob Lee erfolgreich sein und damit Ruhe in sein Privatleben einkehren wird? Im Jahr 2014 hatte er bei Celebrity Big Brother Model Jasmine Waltz (36) kennengelernt, die ihn nach dem Liebes-Aus des Fremdgehens mit einem Mann bezichtigte. Jahre später ließ Lee, der aus seiner Bisexualität kein Geheimnis macht, Evelina Nicastro für einen Job in der Serie "Eastenders" sitzen. Wie sich der Musiker nun im Fernseh-Dating schlagen wird, soll laut Mirror noch in diesem Jahr im britischen TV zu sehen sein.

Lee Ryan Lee Ryan mit Ex-Freundin Evelina Nicastro an Silvester

Getty Images Jack Fincham im Dezember 2018

Supplied by WENN.com Lee Ryan und Jasmine Waltz bei "Celebrity Big Brother 2014"

