Wie stellen die Big Brother-Stars sich ihr neues Leben vor? Mit dem großen Finale am 18. Mai wurden der Sieger Cedric und die restlichen Kandidaten wieder in die Realität ohne Kameras entlassen. Inzwischen sind Gina und Co. natürlich ziemlich bekannt – schließlich waren sie für rund drei Monate beinahe täglich im TV zu sehen. Was erwarten die "Big Brother"-Stars jetzt von ihrem Promi-Status? Promiflash hat mal bei den Reality-TV-Gesichtern nachgefragt!

"Ich finde das total seltsam, so betitelt zu werden" lautet Pats ehrliche Antwort. "Allein schon, wenn es heißt, wir haben Fans draußen, das klingt für mich so fremd." Er könne sich nicht ausmalen, was jetzt so alles auf ihn zukomme. "Ich habe eigentlich mein normales Leben und eigentlich muss ich auch normal arbeiten." Das sieht Kollege Philipp ganz ähnlich: "Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen." Der Fitness-Enthusiast ist überzeugt: "Ich werde mich nicht verändern, ich werde nichts anders machen, was ich vorher nicht auch gemacht habe."

Da hat sich die Zweitplatzierte Gina offenbar schon ein bisschen mehr auf ihren neuen Status eingestellt: "Ich weiß auch noch nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn wildfremde Menschen auf mich zukommen. Aber ich freue mich natürlich sehr", verrät die 20-Jährige. "Es ist ein cooles Gefühl, wenn die Leute einen mögen. Da kann gerne jeder kommen, der möchte."

Und wie sieht es beim Sieger Cedric aus? Sein Leben dürfte sich von allen ja am meisten verändern! "Ich stelle mir vor, dass alles so ist wie vorher", erklärt der Beau. "Ich gehe nach Hause, ich habe mein Instagram und mache einfach weiter mit meinen 10,3 Tausend Followern, die ich beim Einzug hatte, und bewerbe mich jetzt wieder hier und da und suche mir einen Job", schildert der Blondschopf seinen bodenständigen Plan.

© SAT.1/Julia Feldhagen Pat Müller, der "Big Brother"-Drittplatzierte 2020

Big Brother, Sat.1 Philipp bei "Big Brother"

SAT.1/EndemolShine/Stefan Menne Gina Beckmann bei "Big Brother" 2020

Sat.1 Cedric Beidinger im Finale von "Big Brother"



