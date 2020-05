Er kann es einfach nicht lassen! Nur allzu gern präsentiert sich Justin Bieber (26) halbnackt in der Öffentlichkeit. Über die Jahre hat sich der Sänger eine beachtliche Bauchmuskulatur antrainiert. Irgendwie muss er sich als Künstler ja fit halten, um die Konzerte durchzustehen – und natürlich auch seinen Fans was fürs Auge bieten zu können. Jetzt wurde Justin beim Körbewerfen abgelichtet, und diese Fotos dürften bei einigen Bieber-Fans für Herzrasen sorgen.

Anscheinend genoss der 26-Jährige das sonnige Wetter am Memorial Day in vollen Zügen. Auf den Paparazziaufnahmen sieht man Justin, wie er mit seinem Bodyguard vor der Villa in Beverly Hills Basketball spielt. Dabei sticht nicht nur sein trainierter Body sofort ins Auge, sondern auch das Sport-Outfit. An der grellpinken Hose und den weißen Tennissocken führt kein Blick vorbei. Trotzdem dürfte dieser Anblick nur die wenigsten Fans schockieren. Schließlich überrascht der "Sorry"-Interpret immer wieder mit seinen ungewöhnlichen Looks.

Es war nicht das erste Mal, dass Justin mit seinem Muskel-Körper geprotzt hat. Der Amerikaner läuft gerne mal oben ohne herum. Den neuesten Aufnahmen nach zu urteilen, scheint Justin sich auch dieser Tage pudelwohl in seiner Haut zu fühlen! Was sagt ihr dazu, dass der Ehemann von Hailey Bieber (23) oft halbnackt unterwegs ist? Stimmt unten ab!

MEGA Justin Bieber, Sänger

Getty Images Justin Bieber in New York im Februar 2020

MEGA Justin Bieber im Januar 2020



