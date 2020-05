Darum brachen bei Lili Paul-Roncalli (22) im Let's Dance-Finale alle Dämme! Nach ihrem letzten Tanz am Freitag wurde die sonst so reservierte Artistin ganz emotional und fing bei der Jurybewertung plötzlich bitterlich zu weinen an. Das lag jedoch nicht nur an den lobenden Worten von Motsi Mabuse (39), Jorge Gonzalez (52) und Joachim Llambi (55). In einem Interview sprach Lili nun über den traurigen Grund für ihren Tränenausbruch.

Gegenüber Guten Morgen Deutschland erklärte die 22-Jährige: "Man hat natürlich gemerkt, je näher man dem Sieg kommt, desto mehr Leute gibt es, die es einem nicht gönnen. Es wurden so viele Nachrichten von Frauen geschrieben: 'Sie wird nicht gewinnen, weil sie eine Frau ist.'" Derartige Worte seien die einzigen Kommentare gewesen, die Lili wirklich aufgeregt hätten. "Für mich war es keine Schwäche, als Frau im Finale zu sein", betonte sie – und das Juryurteil habe schließlich bewiesen, dass sie es zu Recht in die finale Show geschafft habe.

Am Ende des Abends setzte Lili sich gegen Luca Hänni (25) und Moritz Hans durch. Damit ist die Österreicherin nach Victoria Swarovski (26), die im Jahr 2016 gewann, die erste Siegerin des Tanzformats. "Wenn man sechsmal im Finale war und den Glauben verloren hat, dass eine Frau noch mal gewinnen könnte – aber Lili Paul-Roncalli hat das Unmögliche möglich gemacht", schwärmte Tanzpartner Massimo Sinató (39) von ihr.

TVNOW / Stefan Gregorowius Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató im "Let's Dance"-Finale

TVNOW / Stefan Gregorowius Lili Paul-Roncalli, "Let's Dance"-Kandidatin 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli kurz nach ihrem "Let's Dance"-Sieg



