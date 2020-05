Dieser Ohrwurm-Hit gehört wohl bei jeder ordentlichen Schlagerparty auf die Playlist! Vor 30 Jahren stürmte Matthias Reim (62) mit "Verdammt, ich lieb dich" die Charts. Heute ist das Lied einer der meistverkauften deutschen Schlager und gilt als Spaßgarant auf jeder Fete. Aber eigentlich sollte der Erfolgssong gar nicht von dem 64-Jährigen gesungen werden: Er hatte einen ganz anderen Kollegen als Sänger eingeplant!

Jürgen Drews (75) sollte die Stimme zu dem heutigen Kult-Hit liefern: "Es stimmt, der Titel wurde mir zuerst per Telefon angeboten", bestätigte er im Interview mit RTL. Doch Reim entschied sich spontan dazu, das Stück, das er mit seinem Produzenten Bernd Dietrich geschrieben hatte, selbst aufzunehmen. Mit dieser Entscheidung legte er einen Meilenstein seiner Musikkarriere: Die CD ging weltweit 2,5 Millionen Mal über die Ladentische und führte 16 Wochen lang die Spitze der deutschen Musikcharts an.

1990 habe Matthias Reim diesen Erfolg noch nicht erahnen können. Überhaupt seien beim Schreiben andere Gedanken für ihn vordergründig. So denke er dabei viel mehr an die Menschen, die er später mit seiner Musik erreichen wolle. "Es gibt so viele da draußen, die Kummer haben und ihr Leben meistern müssen, die mal arbeitslos werden, die mal krank werden, die Liebeskummer haben – für diese Leute schreibe ich die Songs", gab der Sechsfach-Papa im Gespräch mit RTL preis.

Anzeige

Getty Images Jürgen Drews in der Fernsehsendung "Stadlshow", 2015

Anzeige

Getty Images Matthias Reim im Mai 2016 in Berlin

Anzeige

Getty Images Matthias Reim bei der "Mein Star des Jahres"-Preisverleihung in Hamburg, 2012



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de