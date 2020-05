Katy Perry (35) genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen. Die Sängerin erwartet mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (43) gerade ihren ersten Nachwuchs. Im vergangenen Monat verrieten die zukünftigen Eltern auch schon das Babygeschlecht: Es wird ein Mädchen! Katy hat auch bereits eine beachtliche Babywölbung, die sie auch immer mal wieder ganz stolz präsentiert. So auch bei einem entspannten Ausflug zum Strand vor wenigen Tagen.

Am vergangenen Wochenende genossen Katy und Orlando einen Tag am Strand im kalifornischen Santa Barbara, wie Paparazzi-Aufnahmen von Daily Mail zeigen. Die Künstlerin hatte sich in einen weißen Badeanzug mit floralen Muster geschmissen und schützte sich mit einer dunklen Sonnenbrille und einem Strohhut vor der Sonne. In den Händen balancierte sie ihren fluffigen Hund Nugget und eine Tasche. Der Schauspieler hingegen trug lediglich eine Badehose und einen Hut und zeigte dabei seinen durchtrainierten Körper.

Tatsächlich sieht die schwangere Katy nicht nur entspannt aus, sondern ist es auch in Hinblick auf ihre neue Rolle als Mutter. Denn da sie sich bereits oft um den gemeinsamen Sohn Flynn (9) von Orlando und seiner Ex Miranda Kerr (37) kümmere, gewöhne sie sich schon sehr an das Eltern-Dasein, wie sie in der The Graham Norton Show vor Kurzem verriet.

Getty Images Katy Perry, März 2020

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom 2019



