Justin Bieber (26) und seine Frau Hailey Bieber (23) kennen sich bereits seit langer Zeit. Schon vor fünf Jahren hatten sie ein paar Dates – eine langanhaltende Beziehung wurde damals aber nicht daraus. Dafür sind die beiden Stars seit ihrer Hochzeit im September 2018 nun unzertrennlich. Das beweisen sie unter anderem mit ihren süßen Liebeserklärungen. Jetzt blicken die beiden auf ihre ersten Verabredungen zurück. Sie verraten, dass Haileys Eltern der damals 17-Jährigen nicht erlaubt hatten, sich mit dem Sänger zu treffen.

"Wir sind zusammen Abendessen gegangen und sind dann zurück nach Hause, um einen Film zu schauen und da haben wir uns geküsst", erzählte das Model in einer neuen Episode ihrer Facebook-Serie "The Biebers on Watch". "Ich hatte [zuvor] meine Eltern angerufen, um sie zu fragen, ob ich hingehen darf", fuhr die heute 23-Jährige fort. Ihre Eltern seien darüber jedoch nicht begeistert gewesen. "Du gehst nicht alleine mit Justin aus", hätten sie geantwortet. Ihre Schwester Alaia Baldwin habe ihr jedoch geholfen, indem sie behauptet hatte, dass Hailey bei ihr übernachten würde. So habe sie doch noch heimlich zu ihrem Date mit Justin gehen können.

Im Moment befinden sich die Biebers in ihrem Haus in Toronto. Dort drehen sie auch drei mal pro Woche eine Episode ihrer Doku, die sie selbst drehen. Dabei gewähren sie ihren Fans einen sehr privaten Einblick in ihren Alltag: Sie beantworten die Fragen ihrer Zuschauer und präsentieren, wie sie sich gemeinsam die Zeit vertreiben.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber bei ihrer Hochzeit

Instagram / haileybieber Justin Bieber und seine Frau Hailey

Instagram / haileybieber Justin Bieber und Hailey Bieber, März 2020



