Wer sucht bei Are You The One? wirklich die große Liebe – und wer ist bloß auf mehr Bekanntheit aus? In der vergangenen Folge der brandneuen Kuppelshow erspielte sich Juliano sein allererstes Date: Der 21-Jährige führte Madleine aus. Allerdings bekamen die beiden schon sehr schnell Probleme, wirklich auf einer Wellenlänge zu landen. Der Zoff um die wahren Absichten des Personal Trainers sollte aber noch richtig ausarten!

Noch vor ihrer Rückkehr in die Villa zählte Maddy, wie Madleine auch genannt wird, dem Muskelmann ein paar Gründe dafür auf, warum die zwei nicht so gut harmonieren: "Dass du einfach Reichweite erreichen willst, für deinen Job oder so etwas... Klar, jeder der hier drin ist, erhofft sich oder denkt wahrscheinlich: 'Okay, danach boomt Instagram sowas von'", sagte sie und unterstellte ihm damit, nicht in erster Linie wegen der Liebe in dem Format zu sein. Später erzählte die Drogistin den übrigen Kandidaten von dem Talk – diese Worte nochmals hören zu müssen, passte dem ohnehin schon verletzten Juliano allerdings gar nicht!

Im Kreise der Mitbewohner holte der Tattoo-Fan schließlich zum verbalen Schlag gegen die 26-Jährige aus: "Du hast zu mir gesagt, dass du denkst, dass ich hier drin bin, um Insta-Reichweite zu erreichen, um Fame zu erreichen. [...] Für mich ist es aber wichtig, jemanden kennenzulernen, der auch daran Interesse hat. Und dass ich mich verlieben könnte, das ist der Grund, warum ich hier reingegangen bin. Das ist meiner Meinung nach auch der Sinn dieser Sendung", stellte Juliano lautstark klar.

