Geht es in der Are You The One?-Villa etwa nicht mit rechten Dingen zu? Wie jede Woche können sich die flirthungrigen Singles auch in Folge sieben heiße Dates mit ausgewählten Mitbewohnern erspielen, im jüngsten Match sind die Männer dran: Wer mithilfe seiner Badehose den meisten Sand in einen Korb transportieren kann, darf eine Dame ausführen und kann im besten Fall herausfinden, ob es sich um das Perfect Match handelt. Neben Laurin (22), der sich für Melissa (23) entscheidet, geht auch Juliano als Sieger hervor. Seine Damenwahl sorgt allerdings für jede Menge Aufsehen!

Völlig unerwartet wählt der 21-Jährige Maddy, was zunächst vor allem Ferhat (27) nicht passt: Schließlich bandelt doch er mit der Drogistin an! Hinterher stellt sich dann auch noch heraus, dass Juliano gar kein Interesse an Madeleine hat – was statt für Erleichterung für noch mehr Stress sorgt! Statt sein mögliches Match Laura Morante (29) zu wählen, eventuell sogar als Paar enttarnt zu werden und somit die Chancen auf die Siegesprämie zu erhöhen, habe er das Ganze bewusst sabotiert. "Nein, am Ende wird das mein Match sein, ich will hier nicht raus", will Kevin Yanik zufällig überhört haben. Schließlich müssen bestätigte Perfect Matches das Haus verlassen...

Den Wirbel um seine Entscheidung kann Juliano überhaupt nicht nachvollziehen – er pocht vehement darauf, Maddy ganz einfach näher kennenlernen zu wollen. Bei dem gemeinsamen Tauchausflug scheinen die zwei tatsächlich jede Menge Spaß zusammen zu haben. Während des Gesprächs stellen die beiden allerdings abschließend fest, nicht wirklich eine gemeinsame Wellenlänge zu haben.

Die "Are You The One?"-Männer

Jan Köppen bei "Are You The One?"

Juliano, "Are You The One"-Kandidat



