Selena Gomez (27) hat keine Scheu vor haarigen Veränderungen! Die Sängerin trug ihre Mähne bereits wild gelockt, glatt, blond und brünett. Zuletzt zeigte sie sich mit langen, dunklen Wellen. Doch gehören die nun der Vergangenheit an? Im Netz kursiert momentan ein Foto, das Sels Fans einen ganz schönen Schrecken eingejagt hat: Hat sich die "Lose You To Love Me"-Interpretin etwa ihre Haare komplett abrasiert?

Auf Twitter postete eine Userin eine Fotocollage. Eines der Bilder zeigt Selena mit einer Glatze, das andere abgeschnittene Strähnen samt Rasierer auf dem Boden. "Selena hat ihren neuen Look in ihrer Instagram-Story geteilt", kommentierte die Nutzerin den Beitrag und löste damit eine Diskussion unter den Fans aus. Die einen glauben, dass Sel diesen radikalen Schritt niemals wagen würde, andere sind sicher, dass sie sich echt von ihrer Mähne getrennt hat.

Doch bevor das Rätselraten total eskalierte, klärte die Userin auf, dass es sich bei dem Glatzen-Pic um eine Fotomontage handelt. Außerdem postete Selena selbst noch einen Schnappschuss, der beweist: Ihre Locken sind immer noch an Ort und Stelle.

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Anzeige

Getty Images Selena Gomez im Februar 2020

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Mai 2020

Hättet ihr Selena eine Glatze zugetraut? Nein, niemals! Ja, warum nicht? Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de