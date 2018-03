Selena Gomez ist jetzt blond! Diese Haarfarbe ist nicht das Ergebnis wochenlanger Friseurarbeit – die Sängerin wurde in nur einer einzigen Sitzung so hell auf dem Kopf. Das verrät Stylistin Riawna Capri jetzt via Instagram: "Es dauerte neun Stunden, verbrauchte 300 Folien und acht Schüssel Bleiche, während zwei Stylisten gemeinsam gearbeitet haben."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de