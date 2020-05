Während ihrer Zeit bei Germany's next Topmodel lernte Jacky einige neue Leute kennen. Immerhin war die rothaarige Schönheit 17 Wochen im Rennen um den Titel, den sie sich am Ende auch schnappte. Für die TV-Zuschauer sah es anfangs so aus, als verstünde sich Jacky mit ihren Mitstreiterinnen Larissa und Lijana am besten – die drei teilten sich auch ein Zimmer. Doch nach einem Streit lösten sich die freundschaftlichen Bande der Kandidatinnen. Promiflash verriet die GNTM-Gewinnerin von 2020 nun, welche Mädchen aus ihrer Staffel sie am meisten ins Herz geschlossen habe.

"Es gibt genau vier Personen, die mir auf dieser Reise besonders an mein Herz gewachsen sind", plaudert Jacky auf Promiflash-Nachfrage aus. Und die Glücklichen sind? "Maribel, Vivi, Nasty und die Nanny namens Verena", stellt die Pferdenärrin klar. Maribel hatte sie sogar schon vor ihrer Teilnahme an der Castingshow kennengelernt, mit Vivian – kurz "Vivi" – und Anastasia (20) – kurz "Nasty" freundete sie sich im Laufe der 15. Staffel an.

Genau diese Mädels sind es auch, die aktuell für Jacky in die Bresche springen. Weil nicht jeder Instagram-User der jungen Frau den GNTM-Sieg gönnte, kommentierte Vivian unter den Postings ihrer Freundin: "Jeder im Finale hat aufgrund seiner Leistung den Sieg verdient, aber keiner muss hier seine Unzufriedenheit über Heidis Entscheidung auslassen."

MEGA Heidi Klum und GNTM-Siegerin Jacky bei der amfAR-Gala in New York

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky mit GNTM-Nanny Verena

Instagram / maribel_gntm2020_official Ex-GNTM-Kandidatinnen Anastasia und Maribel



